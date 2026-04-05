В Україні запровадять експериментальний GPS-моніторинг міжміського транспорту

Мінрозвитку ініціює цифрову систему, яка дозволить пасажирам у реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило про запуск експериментального проєкту Системи GPS-моніторингу транспортних засобів. Проєкт передбачає цифровий контроль руху міжміських автобусів, щоб пасажири могли бачити місцезнаходження транспорту, дотримання маршруту та виконання рейсу у режимі, наближеному до реального часу.

За даними Мінрозвитку, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення «сірих» перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Крім того, система дасть органам влади інструменти для контролю виконання рейсів без необхідності перевірок на дорогах, а також для аналізу маршрутів і ухвалення рішень на основі даних.

Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних. Експериментальний запуск стане першим кроком із подальшим масштабуванням системи на національному рівні.

«Сьогодні GPS-моніторинг уже використовується в окремих містах і у частини перевізників. Але це фрагментовані рішення – без єдиних стандартів і без загальнонаціональної системи. У результаті держава не має повної картини того, як реально працюють перевезення. Саме тому ми ініціюємо цей проєкт – щоб створити єдину систему на рівні країни, яка дасть прозорість, контроль і зрозумілі правила для всіх учасників ринку», – пояснив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Громадське обговорення проєкту триватиме до 30 квітня.

