В Украине введут экспериментальный GPS-мониторинг междугородного транспорта

Министерство развития инициирует внедрение цифровой системы, которая позволит пассажирам в режиме реального времени отслеживать движение автобусов и контролировать выполнение рейсов.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о запуске экспериментального проекта Системы GPS-мониторинга транспортных средств. Проект предусматривает цифровой контроль движения междугородних автобусов, чтобы пассажиры могли видеть местонахождение транспорта, соблюдение маршрута и выполнение рейса в режиме, приближенном к реальному времени.

По данным Минразвития, главная цель проекта — повышение безопасности пассажиров, сокращение «серых» перевозок и нарушений, прогнозируемость движения и быстрое реагирование на инциденты. Кроме того, система предоставит органам власти инструменты для контроля выполнения рейсов без необходимости проверок на дорогах, а также для анализа маршрутов и принятия решений на основе данных.

Проект предусматривает установку GPS-оборудования на транспорте, подключение к единой системе, диспетчерский контроль и обработку данных. Экспериментальный запуск станет первым шагом с последующим масштабированием системы на национальном уровне.

«Сегодня GPS-мониторинг уже используется в отдельных городах и у части перевозчиков. Но это фрагментированные решения — без единых стандартов и без общенациональной системы. В результате у государства нет полной картины того, как на самом деле работают перевозки. Именно поэтому мы инициируем этот проект — чтобы создать единую систему на уровне страны, которая обеспечит прозрачность, контроль и понятные правила для всех участников рынка», — пояснил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Общественное обсуждение проекта продлится до 30 апреля.

