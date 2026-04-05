  1. В Украине

В Украине введут экспериментальный GPS-мониторинг междугородного транспорта

22:30, 5 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство развития инициирует внедрение цифровой системы, которая позволит пассажирам в режиме реального времени отслеживать движение автобусов и контролировать выполнение рейсов.
В Украине введут экспериментальный GPS-мониторинг междугородного транспорта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило о запуске экспериментального проекта Системы GPS-мониторинга транспортных средств. Проект предусматривает цифровой контроль движения междугородних автобусов, чтобы пассажиры могли видеть местонахождение транспорта, соблюдение маршрута и выполнение рейса в режиме, приближенном к реальному времени.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Минразвития, главная цель проекта — повышение безопасности пассажиров, сокращение «серых» перевозок и нарушений, прогнозируемость движения и быстрое реагирование на инциденты. Кроме того, система предоставит органам власти инструменты для контроля выполнения рейсов без необходимости проверок на дорогах, а также для анализа маршрутов и принятия решений на основе данных.

Проект предусматривает установку GPS-оборудования на транспорте, подключение к единой системе, диспетчерский контроль и обработку данных. Экспериментальный запуск станет первым шагом с последующим масштабированием системы на национальном уровне.

«Сегодня GPS-мониторинг уже используется в отдельных городах и у части перевозчиков. Но это фрагментированные решения — без единых стандартов и без общенациональной системы. В результате у государства нет полной картины того, как на самом деле работают перевозки. Именно поэтому мы инициируем этот проект — чтобы создать единую систему на уровне страны, которая обеспечит прозрачность, контроль и понятные правила для всех участников рынка», — пояснил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Общественное обсуждение проекта продлится до 30 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина транспорт

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]