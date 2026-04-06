  1. В Україні

Схема з «накруткою» цін – на закупівлях для «Укргазвидобування» розікрали 295 млн гривень

11:47, 6 квітня 2026
Правоохоронці заявили про штучне завищення цін у 2-3 рази через фіктивні перепродажі товарів під час тендерів державної компанії.
Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівель для АТ «Укргазвидобування», яка завдала збитків на понад 295 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, група осіб організувала закупівлі через підставні компанії. Спочатку необхідні для видобутку газу матеріали купували за ринковими цінами, після чого їх багаторазово перепродавали між пов’язаними фірмами. Через фіктивні угоди вартість реагентів штучно зростала у 2–3 рази.

У результаті продукцію реалізували державній компанії через тендер за максимально завищеною ціною. Завдані збитки підтверджено судово-економічною експертизою.

Керівнику приватного товариства та службовій особі «Укргазвидобування», яка організовувала проведення закупівлі, повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

