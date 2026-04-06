Схема с «накруткой» цен – на закупках для «Укргаздобычи» растратили 295 млн гривен

11:47, 6 апреля 2026
Правоохранители заявили об искусственном завышении цен в 2–3 раза за счет фиктивных перепродаж товаров во время тендеров государственной компании.
Схема с «накруткой» цен – на закупках для «Укргаздобычи» растратили 295 млн гривен
Правоохранители раскрыли схему хищения государственных средств при закупках для АО «Укргаздобыча», которая нанесла ущерб на сумму более 295 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, группа лиц организовала закупки через подставные компании. Сначала необходимые для добычи газа материалы закупали по рыночным ценам, после чего их многократно перепродавали между связанными фирмами. Из-за фиктивных сделок стоимость реагентов искусственно возрастала в 2–3 раза.

В результате продукцию реализовывали государственной компании через тендер по максимально завышенной цене. Нанесенный ущерб подтвержден судебно-экономической экспертизой.

Руководителю частного общества и должностному лицу «Укргаздобыча», которое организовывало проведение закупки, сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

