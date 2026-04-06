Як оформити батьківство, якщо дитина народжена у шлюбі від іншого чоловіка – пояснили у Мін’юсті

За законом батьком автоматично вважається чоловік матері, однак запис можна змінити за спільною заявою або через суд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції роз’яснили порядок оформлення батьківства у випадках, коли дитина народжується у шлюбі, але її біологічним батьком є інший чоловік.

Як зазначають у відомстві, відповідно до законодавства дитина, зачата або народжена у шлюбі, автоматично вважається такою, що походить від подружжя. Тобто у свідоцтві про народження матір’ю записується дружина, а батьком — її чоловік.

Щоб у документах зазначили біологічного батька, необхідно виконати дві умови: подружжя має подати спільну заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану про невизнання чоловіка батьком дитини, а біологічний батько разом із матір’ю — заяву про визнання батьківства.

У Мін’юсті уточнюють, що така процедура можлива і після розірвання шлюбу, якщо дитина народилася до спливу десяти місяців після цього. У такому разі також подається спільна заява про невизнання колишнього чоловіка батьком, одночасно із заявою про визнання батьківства іншою особою.

Якщо чоловік не може особисто подати заяву, її дозволяється передати через представника або надіслати поштою, за умови нотаріального засвідчення підпису. Так само біологічний батько та матір можуть подати заяву про визнання батьківства через представника.

У разі відсутності згоди між сторонами питання вирішується в суді. Особа, яка вважає себе батьком, може подати позов про визнання батьківства до чоловіка, записаного батьком дитини. Позовна давність у такому випадку становить один рік від моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство.

Також чоловік, який записаний батьком дитини, має право оспорити батьківство через суд, подавши позов про виключення відповідного запису з актового запису про народження. Якщо суд встановить відсутність кровного споріднення, відомості про нього як батька будуть виключені.

Водночас оспорювання батьківства неможливе, якщо чоловік під час реєстрації знав, що не є батьком дитини, або дав згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій.

У Мін’юсті наголошують, що визначення батьківства може відбуватися як у добровільному порядку через органи ДРАЦС, так і у судовому — залежно від наявності згоди між сторонами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.