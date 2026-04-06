Как оформить отцовство, если ребенок рожден в браке от другого мужчины – пояснили в Минюсте

По закону отцом автоматически считается супруг матери, однако запись можно изменить по совместному заявлению или через суд.

В Министерстве юстиции разъяснили порядок оформления отцовства в случаях, когда ребенок рождается в браке, но его биологическим отцом является другой мужчина.

Как отмечают в ведомстве, в соответствии с законодательством ребенок, зачатый или рожденный в браке, автоматически считается рожденным от супругов. То есть в свидетельстве о рождении матерью записывается жена, а отцом — ее муж.

Чтобы в документах указали биологического отца, необходимо выполнить два условия: супруги должны подать совместное заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния о непризнании мужа отцом ребенка, а биологический отец вместе с матерью — заявление о признании отцовства.

В Минюсте уточняют, что такая процедура возможна и после расторжения брака, если ребенок родился до истечения десяти месяцев после этого. В таком случае также подается совместное заявление о непризнании бывшего мужа отцом, одновременно с заявлением о признании отцовства другим лицом.

Если мужчина не может лично подать заявление, его разрешается передать через представителя или отправить по почте при условии нотариального заверения подписи. Точно так же биологический отец и мать могут подать заявление о признании отцовства через представителя.

В случае отсутствия согласия между сторонами вопрос решается в суде. Лицо, считающее себя отцом, может подать иск о признании отцовства в отношении мужчины, указанного в качестве отца ребенка. Срок исковой давности в таком случае составляет один год с момента, когда лицо узнало или могло узнать о своем отцовстве.

Также мужчина, который указан в качестве отца ребенка, имеет право оспорить отцовство через суд, подав иск об исключении соответствующей записи из актового записи о рождении. Если суд установит отсутствие кровного родства, сведения о нем как об отце будут исключены.

В то же время оспаривание отцовства невозможно, если мужчина во время регистрации знал, что не является отцом ребенка, или дал согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

В Минюсте отмечают, что установление отцовства может происходить как в добровольном порядке через органы ГРАГС, так и в судебном — в зависимости от наличия согласия между сторонами.

