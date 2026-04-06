  1. В Украине

Как оформить отцовство, если ребенок рожден в браке от другого мужчины – пояснили в Минюсте

12:23, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По закону отцом автоматически считается супруг матери, однако запись можно изменить по совместному заявлению или через суд.
Как оформить отцовство, если ребенок рожден в браке от другого мужчины – пояснили в Минюсте
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции разъяснили порядок оформления отцовства в случаях, когда ребенок рождается в браке, но его биологическим отцом является другой мужчина.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечают в ведомстве, в соответствии с законодательством ребенок, зачатый или рожденный в браке, автоматически считается рожденным от супругов. То есть в свидетельстве о рождении матерью записывается жена, а отцом — ее муж.

Чтобы в документах указали биологического отца, необходимо выполнить два условия: супруги должны подать совместное заявление в орган государственной регистрации актов гражданского состояния о непризнании мужа отцом ребенка, а биологический отец вместе с матерью — заявление о признании отцовства.

В Минюсте уточняют, что такая процедура возможна и после расторжения брака, если ребенок родился до истечения десяти месяцев после этого. В таком случае также подается совместное заявление о непризнании бывшего мужа отцом, одновременно с заявлением о признании отцовства другим лицом.

Если мужчина не может лично подать заявление, его разрешается передать через представителя или отправить по почте при условии нотариального заверения подписи. Точно так же биологический отец и мать могут подать заявление о признании отцовства через представителя.

В случае отсутствия согласия между сторонами вопрос решается в суде. Лицо, считающее себя отцом, может подать иск о признании отцовства в отношении мужчины, указанного в качестве отца ребенка. Срок исковой давности в таком случае составляет один год с момента, когда лицо узнало или могло узнать о своем отцовстве.

Также мужчина, который указан в качестве отца ребенка, имеет право оспорить отцовство через суд, подав иск об исключении соответствующей записи из актового записи о рождении. Если суд установит отсутствие кровного родства, сведения о нем как об отце будут исключены.

В то же время оспаривание отцовства невозможно, если мужчина во время регистрации знал, что не является отцом ребенка, или дал согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

В Минюсте отмечают, что установление отцовства может происходить как в добровольном порядке через органы ГРАГС, так и в судебном — в зависимости от наличия согласия между сторонами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети брак Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]