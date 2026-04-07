Україна вперше оголосила підозру прокурору РФ, який переслідував військовослужбовця ГУР
Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя вперше повідомила про підозру прокурору прокуратури Ростовської області РФ. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, у 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування військовослужбовця ГУР Міноборони України, якого захопили в полон біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Слідчі встановили, що російський прокурор проігнорував статус українського військового як комбатанта та наполягав на визнанні його винним у «тероризмі», вимагаючи призначити максимальне покарання.
У прокуратурі наголошують, такі дії суперечить положенням ст.ст. 87, 99, 130 Конвенції про поводження з військовополоненими та ст.ст. 43, 45, 75 Додаткового протоколу I та є їхнім грубим порушенням.
Попри це, російські суди підтримали позицію обвинувачення та засудили українського військового до тривалого позбавлення волі за звинуваченнями, які не мають правових підстав.
У прокуратурі також нагадали, що раніше підозри були оголошені суддям Південного окружного військового суду РФ та Апеляційного військового суду РФ.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.