Україна вперше оголосила підозру прокурору РФ, який переслідував військовослужбовця ГУР

10:37, 7 квітня 2026
У 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування військовослужбовця ГУР МО України, взятого в полон біля узбережжя Криму.
Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя вперше повідомила про підозру прокурору прокуратури Ростовської області РФ. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, у 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування військовослужбовця ГУР Міноборони України, якого захопили в полон біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Слідчі встановили, що російський прокурор проігнорував статус українського військового як комбатанта та наполягав на визнанні його винним у «тероризмі», вимагаючи призначити максимальне покарання.

У прокуратурі наголошують, такі дії суперечить положенням ст.ст. 87, 99, 130 Конвенції про поводження з військовополоненими та ст.ст. 43, 45, 75 Додаткового протоколу I та є їхнім грубим порушенням.

Попри це, російські суди підтримали позицію обвинувачення та засудили українського військового до тривалого позбавлення волі за звинуваченнями, які не мають правових підстав.

У прокуратурі також нагадали, що раніше підозри були оголошені суддям Південного окружного військового суду РФ та Апеляційного військового суду РФ.

