  1. В Украине

Украина впервые объявила подозрение прокурору РФ, преследовавшему военнослужащего ГУР

10:37, 7 апреля 2026
В 2024 году подозреваемый осуществлял незаконное уголовное преследование военнослужащего ГУР МО Украины, взятого в плен у побережья Крыма.
Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя впервые сообщила о подозрении прокурору прокуратуры Ростовской области РФ. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

По данным следствия, в 2024 году подозреваемый осуществлял незаконное уголовное преследование военнослужащего ГУР Минобороны Украины, который был взят в плен у побережья временно оккупированного Крыма.

Следователи установили, что российский прокурор проигнорировал статус украинского военнослужащего как комбатанта и настаивал на признании его виновным в «терроризме», требуя назначить максимальное наказание.

В прокуратуре отмечают, такие действия противоречат положениям ст.ст. 87, 99, 130 Конвенции об обращении с военнопленными и ст.ст. 43, 45, 75 Дополнительного протокола I и являются их грубым нарушением.

Несмотря на это, российские суды поддержали позицию обвинения и приговорили украинского военнослужащего к длительному лишению свободы по обвинениям, не имеющим правовых оснований.

В прокуратуре также напомнили, что ранее подозрения были объявлены судьям Южного окружного военного суда РФ и Апелляционного военного суда РФ.

прокуратура война уголовное производство Минобороны ГУР МО

