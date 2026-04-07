НБУ вдруге випустив монету у формі писанки до Великодня – як виглядає

До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову монету, її номінал 10 гривень, а сама вона у формі писанки.

Національний банк України до великодніх свят ввів в обіг нову пам’ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка продовжує серію «Українська спадщина».

Нагадаємо, що випуск монет у формі писанки започаткували торік як великодню традицію. Як виглядала монета того року можна подивитися за посиланням – тут.

Цьогорічна монета присвячена українському розпису писанок — мистецтву, яке у 2024 році було внесене до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Особливістю нової монети стало вшанування традицій Полісся — одного з найдавніших етнографічних регіонів України. Саме поліські орнаменти лягли в основу її дизайну.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу — 31,1 г, номінал — 10 гривень. Вона оздоблена емаллю та патинуванням.

Аверс поділений на чотири сектори у формі хреста — символу єдності неба і землі. Кожен сектор відображає орнаменти різних регіонів Полісся:

Рівненщина — хвилі, сітка, грабельки;

Волинь — зірка, крапки, сонце, хвилі;

Житомирщина — грабельки та сонце;

Київщина — спіралі та сітка.

На реверсі зображено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини — «ружу» (зорю), яка символізує сонце, енергію та весняне відродження. Червоний колір означає силу і здоров’я, чорний — землю, родючість і пам’ять роду.

Тираж монети становить до 15 тисяч екземплярів.

Придбати пам’ятну монету можна з 7 квітня 2026 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах.

