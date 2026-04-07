НБУ второй раз выпустил монету в форме писанки к Пасхе — как она выглядит

13:52, 7 апреля 2026
К пасхальным праздникам Нацбанк вводит в обращение новую монету, ее номинал 10 гривен, а она сама в форме писанки.
Национальный банк Украины к пасхальным праздникам ввел в обращение новую памятную монету «Великодня радість. Писанка», которая продолжает серию «Українська спадщина».

Напомним, что выпуск монет в форме писанки был начат в прошлом году как пасхальная традиция. Как выглядела монета того года можно посмотреть по ссылке – здесь.

В этом году монета посвящена украинской росписи писанок — искусству, которое в 2024 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Особенностью новой монеты стало чествование традиций Полесья — одного из древнейших этнографических регионов Украины. Именно полесские орнаменты легли в основу ее дизайна.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла — 31,1 г, номинал — 10 гривен. Она украшена эмалью и патинированием.

Аверс разделен на четыре сектора в форме креста — символа единства неба и земли. Каждый сектор отражает орнаменты разных регионов Полесья:

Ровненская область — волны, сетка, грабельки;

Волынь — звезда, точки, солнце, волны;

Житомирская область — грабельки и солнце;

Киевская область — спирали и сетка.

На реверсе изображена писанка с традиционным орнаментом Черниговской области — «ружа» (звезда), которая символизирует солнце, энергию и весеннее возрождение. Красный цвет означает силу и здоровье, черный — землю, плодородие и память рода.

Тираж монеты составляет до 15 тысяч экземпляров.

Приобрести памятную монету можно с 7 апреля 2026 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

