Захист персональних даних: як їх обробляють і які права має людина

У Херсонському апеляційному суді нагадали, що захист персональних даних є складовою права людини на приватність, а законодавство України визначає, які дані належать до персональних і як вони мають оброблятися та захищатися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до статті 32 Конституції України, кожному гарантується захист від незаконного збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про нього.

Ключовим нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Згідно з ним, персональні дані — це будь-яка інформація про фізичну особу, за допомогою якої її можна ідентифікувати, зокрема ім’я, дата народження, адреса, номер телефону чи електронна пошта.

Які дані вважаються персональними?

паспортні дані та ідентифікаційний код;

місце проживання;

контактна інформація;

дані про освіту, роботу, стан здоров’я;

фото- та відеозображення особи.

Основні принципи обробки персональних даних:

законність та прозорість;

чітко визначена мета збору;

обмеження обсягу даних;

достовірність та актуальність;

захищеність від несанкціонованого доступу.

Обробка персональних даних, як правило, здійснюється за згодою особи. Водночас закон передбачає і випадки, коли така згода не є обов’язковою (наприклад, для виконання вимог законодавства або здійснення повноважень державних органів).

Права особи у сфері захисту персональних даних:

знати, які саме її дані збираються та з якою метою;

отримувати доступ до своїх персональних даних;

вимагати виправлення або видалення недостовірної інформації;

відкликати згоду на обробку даних;

захищати свої права у разі їх порушення.

Кожна особа також несе відповідальність за безпечне поводження зі своїми персональними даними. Не варто передавати конфіденційну інформацію стороннім особам, публікувати її у відкритому доступі без необхідності або використовувати ненадійні сервіси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.