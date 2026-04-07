Захист персональних даних: як їх обробляють і які права має людина
Захист персональних даних є невід’ємною складовою права людини на приватність, нагадують у Херсонському апеляційному суді.
Відповідно до статті 32 Конституції України, кожному гарантується захист від незаконного збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про нього.
Ключовим нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Згідно з ним, персональні дані — це будь-яка інформація про фізичну особу, за допомогою якої її можна ідентифікувати, зокрема ім’я, дата народження, адреса, номер телефону чи електронна пошта.
Які дані вважаються персональними?
- паспортні дані та ідентифікаційний код;
- місце проживання;
- контактна інформація;
- дані про освіту, роботу, стан здоров’я;
- фото- та відеозображення особи.
Основні принципи обробки персональних даних:
- законність та прозорість;
- чітко визначена мета збору;
- обмеження обсягу даних;
- достовірність та актуальність;
- захищеність від несанкціонованого доступу.
Обробка персональних даних, як правило, здійснюється за згодою особи. Водночас закон передбачає і випадки, коли така згода не є обов’язковою (наприклад, для виконання вимог законодавства або здійснення повноважень державних органів).
Права особи у сфері захисту персональних даних:
- знати, які саме її дані збираються та з якою метою;
- отримувати доступ до своїх персональних даних;
- вимагати виправлення або видалення недостовірної інформації;
- відкликати згоду на обробку даних;
- захищати свої права у разі їх порушення.
Кожна особа також несе відповідальність за безпечне поводження зі своїми персональними даними. Не варто передавати конфіденційну інформацію стороннім особам, публікувати її у відкритому доступі без необхідності або використовувати ненадійні сервіси.
