  1. В Україні

Захист персональних даних: як їх обробляють і які права має людина

14:28, 7 квітня 2026
У Херсонському апеляційному суді нагадали, що захист персональних даних є складовою права людини на приватність, а законодавство України визначає, які дані належать до персональних і як вони мають оброблятися та захищатися.
Захист персональних даних є невід’ємною складовою права людини на приватність, нагадують у Херсонському апеляційному суді.

Відповідно до статті 32 Конституції України, кожному гарантується захист від незаконного збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про нього.

Ключовим нормативно-правовим актом у цій сфері є Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Згідно з ним, персональні дані — це будь-яка інформація про фізичну особу, за допомогою якої її можна ідентифікувати, зокрема ім’я, дата народження, адреса, номер телефону чи електронна пошта.

Які дані вважаються персональними?

  • паспортні дані та ідентифікаційний код;
  • місце проживання;
  • контактна інформація;
  • дані про освіту, роботу, стан здоров’я;
  • фото- та відеозображення особи.

Основні принципи обробки персональних даних:

  • законність та прозорість;
  • чітко визначена мета збору;
  • обмеження обсягу даних;
  • достовірність та актуальність;
  • захищеність від несанкціонованого доступу.

Обробка персональних даних, як правило, здійснюється за згодою особи. Водночас закон передбачає і випадки, коли така згода не є обов’язковою (наприклад, для виконання вимог законодавства або здійснення повноважень державних органів).

Права особи у сфері захисту персональних даних:

  • знати, які саме її дані збираються та з якою метою;
  • отримувати доступ до своїх персональних даних;
  • вимагати виправлення або видалення недостовірної інформації;
  • відкликати згоду на обробку даних;
  • захищати свої права у разі їх порушення.

Кожна особа також несе відповідальність за безпечне поводження зі своїми персональними даними. Не варто передавати конфіденційну інформацію стороннім особам, публікувати її у відкритому доступі без необхідності або використовувати ненадійні сервіси.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

