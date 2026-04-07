Защита персональных данных: как их обрабатывают и какие права имеет человек

В Херсонском апелляционном суде напомнили, что защита персональных данных является составной частью права человека на конфиденциальность, а законодательство Украины определяет, какие данные относятся к персональным и как они должны обрабатываться и защищаться.

Согласно статье 32 Конституции Украины, каждому гарантируется защита от незаконного сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о нём.

Ключевым нормативно-правовым актом в этой сфере является Закон Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI. В соответствии с ним, персональные данные — это любая информация о физическом лице, с помощью которой его можно идентифицировать, в частности имя, дата рождения, адрес, номер телефона или электронная почта.

Какие данные считаются персональными?

паспортные данные и идентификационный код;

место проживания;

контактная информация;

данные об образовании, работе, состоянии здоровья;

фото- и видеоизображение лица.

Основные принципы обработки персональных данных:

законность и прозрачность;

чётко определённая цель сбора;

ограничение объёма данных;

достоверность и актуальность;

защищённость от несанкционированного доступа.

Обработка персональных данных, как правило, осуществляется с согласия лица. В то же время закон предусматривает и случаи, когда такое согласие не является обязательным (например, для выполнения требований законодательства или осуществления полномочий государственных органов).

Права лица в сфере защиты персональных данных:

знать, какие именно его данные собираются и с какой целью;

получать доступ к своим персональным данным;

требовать исправления или удаления недостоверной информации;

отзывать согласие на обработку данных;

защищать свои права в случае их нарушения.

Каждое лицо также несёт ответственность за безопасное обращение со своими персональными данными. Не следует передавать конфиденциальную информацию посторонним лицам, публиковать её в открытом доступе без необходимости или использовать ненадёжные сервисы.

