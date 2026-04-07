Защита персональных данных: как их обрабатывают и какие права имеет человек
Защита персональных данных является неотъемлемой составляющей права человека на приватность, напоминают в Херсонском апелляционном суде.
Согласно статье 32 Конституции Украины, каждому гарантируется защита от незаконного сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о нём.
Ключевым нормативно-правовым актом в этой сфере является Закон Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI. В соответствии с ним, персональные данные — это любая информация о физическом лице, с помощью которой его можно идентифицировать, в частности имя, дата рождения, адрес, номер телефона или электронная почта.
Какие данные считаются персональными?
- паспортные данные и идентификационный код;
- место проживания;
- контактная информация;
- данные об образовании, работе, состоянии здоровья;
- фото- и видеоизображение лица.
Основные принципы обработки персональных данных:
- законность и прозрачность;
- чётко определённая цель сбора;
- ограничение объёма данных;
- достоверность и актуальность;
- защищённость от несанкционированного доступа.
Обработка персональных данных, как правило, осуществляется с согласия лица. В то же время закон предусматривает и случаи, когда такое согласие не является обязательным (например, для выполнения требований законодательства или осуществления полномочий государственных органов).
Права лица в сфере защиты персональных данных:
- знать, какие именно его данные собираются и с какой целью;
- получать доступ к своим персональным данным;
- требовать исправления или удаления недостоверной информации;
- отзывать согласие на обработку данных;
- защищать свои права в случае их нарушения.
Каждое лицо также несёт ответственность за безопасное обращение со своими персональными данными. Не следует передавать конфиденциальную информацию посторонним лицам, публиковать её в открытом доступе без необходимости или использовать ненадёжные сервисы.
