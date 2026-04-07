  1. В Украине

Защита персональных данных: как их обрабатывают и какие права имеет человек

14:28, 7 апреля 2026
В Херсонском апелляционном суде напомнили, что защита персональных данных является составной частью права человека на конфиденциальность, а законодательство Украины определяет, какие данные относятся к персональным и как они должны обрабатываться и защищаться.
Защита персональных данных является неотъемлемой составляющей права человека на приватность, напоминают в Херсонском апелляционном суде.

Согласно статье 32 Конституции Украины, каждому гарантируется защита от незаконного сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о нём.

Ключевым нормативно-правовым актом в этой сфере является Закон Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI. В соответствии с ним, персональные данные — это любая информация о физическом лице, с помощью которой его можно идентифицировать, в частности имя, дата рождения, адрес, номер телефона или электронная почта.

Какие данные считаются персональными?

  • паспортные данные и идентификационный код;
  • место проживания;
  • контактная информация;
  • данные об образовании, работе, состоянии здоровья;
  • фото- и видеоизображение лица.

Основные принципы обработки персональных данных:

  • законность и прозрачность;
  • чётко определённая цель сбора;
  • ограничение объёма данных;
  • достоверность и актуальность;
  • защищённость от несанкционированного доступа.

Обработка персональных данных, как правило, осуществляется с согласия лица. В то же время закон предусматривает и случаи, когда такое согласие не является обязательным (например, для выполнения требований законодательства или осуществления полномочий государственных органов).

Права лица в сфере защиты персональных данных:

  • знать, какие именно его данные собираются и с какой целью;
  • получать доступ к своим персональным данным;
  • требовать исправления или удаления недостоверной информации;
  • отзывать согласие на обработку данных;
  • защищать свои права в случае их нарушения.

Каждое лицо также несёт ответственность за безопасное обращение со своими персональными данными. Не следует передавать конфиденциальную информацию посторонним лицам, публиковать её в открытом доступе без необходимости или использовать ненадёжные сервисы.

суд закон права человека Украина защита законодатель

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

