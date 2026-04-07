  1. В Україні

Побив адвоката під час зупинки авто: суд у Миколаєві засудив правоохоронця

15:22, 7 квітня 2026
У Миколаєві суд виніс вирок правоохоронцю, який побив адвоката під час патрулювання.
Інгульський районний суд міста Миколаєва виніс вирок правоохоронцю, який під час патрулювання побив чоловіка. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Як встановили слідчі, у січні 2022 року під час патрулювання в Миколаєві правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На пасажирському сидінні перебував адвокат, який попросив правоохоронців представитися та почав надавати водію юридичну допомогу.

У відповідь командир взводу застосував сльозогінну речовину, повалив чоловіка на землю, одягнув на нього кайданки та почав бити ногами.

У результаті адвокат отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом ребра.

Суд визнав правоохоронця винним у перевищенні влади або службових повноважень, передбаченому ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

