Избил адвоката во время остановки авто: суд в Николаеве осудил правоохранителя
Ингульский районный суд города Николаева вынес приговор правоохранителю, который во время патрулирования избил мужчину. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Как установили следователи, в январе 2022 года во время патрулирования в Николаеве правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения.
На пассажирском сиденье находился адвокат, который попросил правоохранителей представиться и начал оказывать водителю юридическую помощь.
В ответ командир взвода применил слезоточивое вещество, повалил мужчину на землю, надел на него наручники и начал бить ногами.
В результате адвокат получил телесные повреждения, в частности перелом ребра.
Суд признал правоохранителя виновным в превышении власти или служебных полномочий, предусмотренном ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
