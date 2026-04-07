Избил адвоката во время остановки авто: суд в Николаеве осудил правоохранителя

В Николаеве суд вынес приговор правоохранителю, который избил адвоката во время патрулирования.

Ингульский районный суд города Николаева вынес приговор правоохранителю, который во время патрулирования избил мужчину. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Как установили следователи, в январе 2022 года во время патрулирования в Николаеве правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

На пассажирском сиденье находился адвокат, который попросил правоохранителей представиться и начал оказывать водителю юридическую помощь.

В ответ командир взвода применил слезоточивое вещество, повалил мужчину на землю, надел на него наручники и начал бить ногами.

В результате адвокат получил телесные повреждения, в частности перелом ребра.

Суд признал правоохранителя виновным в превышении власти или служебных полномочий, предусмотренном ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

