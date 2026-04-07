Для моніторингу якості повітря в Україні встановили шість нових станцій
22:00, 7 квітня 2026
Станції працюють в автоматизованому режимі та вимірюють ключові показники якості повітря, зокрема діоксид азоту, озону, оксиду вуглецю тощо.
В Україні встановили шість нових індикативних станцій моніторингу якості повітря. Вони функціонують у Львівській, Івано-Франківській, Сумській, Запорізькій областях та в агломерації Івано-Франківськ.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання ключових показників якості повітря, зокрема:
- діоксиду азоту (NO₂);
- озону (O₃);
- оксиду вуглецю (CO);
- твердих частинок (PM₁₀ та PM₂.₅).
За отриманими даними можна оперативно оцінювати стан атмосферного повітря та своєчасно реагувати на потенційні ризики для здоров’я населення.
