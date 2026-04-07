Для моніторингу якості повітря в Україні встановили шість нових станцій

В Україні встановили шість нових індикативних станцій моніторингу якості повітря. Вони функціонують у Львівській, Івано-Франківській, Сумській, Запорізькій областях та в агломерації Івано-Франківськ.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Станції працюють в автоматизованому режимі та забезпечують вимірювання ключових показників якості повітря, зокрема:

діоксиду азоту (NO₂);

озону (O₃);

оксиду вуглецю (CO);

твердих частинок (PM₁₀ та PM₂.₅).

За отриманими даними можна оперативно оцінювати стан атмосферного повітря та своєчасно реагувати на потенційні ризики для здоров’я населення.

