  1. В Украине

Для мониторинга качества воздуха в Украине установили шесть новых станций

22:00, 7 апреля 2026
Станции работают в автоматизированном режиме и измеряют ключевые показатели качества воздуха, в частности, диоксид азота, озона, оксида углерода и так далее.
В Украине установили шесть новых индикативных станций мониторинга качества воздуха. Они функционируют во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской, Запорожской областях и в агломерации Ивано-Франковск.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Станции работают в автоматизированном режиме и обеспечивают измерение ключевых показателей качества воздуха, в частности:

  • диоксида азота (NO₂);
  • озона (O₃);
  • оксида углерода (CO);
  • твердых частиц (PM₁₀ и PM₂.₅).

По полученным данным можно оперативно оценивать состояние атмосферного воздуха и своевременно реагировать на потенциальные риски для здоровья населения.

