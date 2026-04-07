Для мониторинга качества воздуха в Украине установили шесть новых станций
22:00, 7 апреля 2026
Станции работают в автоматизированном режиме и измеряют ключевые показатели качества воздуха, в частности, диоксид азота, озона, оксида углерода и так далее.
В Украине установили шесть новых индикативных станций мониторинга качества воздуха. Они функционируют во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской, Запорожской областях и в агломерации Ивано-Франковск.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Станции работают в автоматизированном режиме и обеспечивают измерение ключевых показателей качества воздуха, в частности:
- диоксида азота (NO₂);
- озона (O₃);
- оксида углерода (CO);
- твердых частиц (PM₁₀ и PM₂.₅).
По полученным данным можно оперативно оценивать состояние атмосферного воздуха и своевременно реагировать на потенциальные риски для здоровья населения.
