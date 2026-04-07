Для мониторинга качества воздуха в Украине установили шесть новых станций

В Украине установили шесть новых индикативных станций мониторинга качества воздуха. Они функционируют во Львовской, Ивано-Франковской, Сумской, Запорожской областях и в агломерации Ивано-Франковск.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Станции работают в автоматизированном режиме и обеспечивают измерение ключевых показателей качества воздуха, в частности:

диоксида азота (NO₂);

озона (O₃);

оксида углерода (CO);

твердых частиц (PM₁₀ и PM₂.₅).

По полученным данным можно оперативно оценивать состояние атмосферного воздуха и своевременно реагировать на потенциальные риски для здоровья населения.

