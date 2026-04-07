Порубав дерева у лісосмузі: на Полтавщині засудили чоловіка за шкоду громаді

На Полтавщині чоловіка покарали за вирубку лісосмуги.

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув із постановленням обвинувального вироку кримінальне провадження відносно 66-річного мешканця Ланнівської територіальної громади за фактом незаконної порубки дерев. Про це повідомили у суді.

Судом встановлено, що на початку січня 2024 року обвинувачений, не маючи відповідного дозволу на використання лісових ресурсів, здійснив незаконну порубку семи сироростучих дерев у полезахисній лісосмузі на території Ланнівської громади Полтавського району. У подальшому зрубану деревину було розпиляно та частково підготовлено до перевезення.

Внаслідок протиправних дій територіальній громаді завдано істотної шкоди на суму понад 43000 гривень, що підтверджено матеріалами кримінального провадження та висновками експертиз.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнав, однак суд, дослідивши зібрані докази, зокрема показання свідків, протоколи огляду місця події та експертні висновки, дійшов висновку про доведеність його вини.

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на два роки із покладенням відповідних обов’язків.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов в інтересах держави та стягнув із засудженого суму завданої шкоди, а також витрати на проведення експертиз.

