Порубил деревья в лесополосе: на Полтавщине судили мужчину за вред общине

В Полтавской области мужчину наказали за вырубку лесополосы.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел уголовное производство с вынесением обвинительного приговора в отношении 66-летнего жителя Ланнивской территориальной громады по факту незаконной вырубки деревьев.

Суд установил, что в начале января 2024 года обвиняемый, не имея соответствующего разрешения на использование лесных ресурсов, осуществил незаконную вырубку семи сырорастущих деревьев в полезащитной лесополосе на территории Ланнивской громады Полтавского района. В дальнейшем срубленную древесину распилили и частично подготовили к транспортировке.

В результате противоправных действий территориальной громаде причинён существенный ущерб на сумму более 43 000 гривен, что подтверждается материалами уголовного производства и выводами экспертиз.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, однако суд, исследовав собранные доказательства, в частности показания свидетелей, протоколы осмотра места происшествия и экспертные заключения, пришёл к выводу о доказанности его вины.

Приговором суда лицо признано виновным в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения и назначено наказание в виде пробационного надзора сроком на два года с возложением соответствующих обязанностей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в интересах государства и взыскал с осуждённого сумму причинённого ущерба, а также расходы на проведение экспертиз.

