У Раді продовжують опрацювання правок до законопроєкту про безпеку залізничного транспорту

У Комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури відбулося засідання підкомітету з питань залізничного транспорту, під час якого продовжили розгляд правок і пропозицій, поданих до другого читання законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України №14174.

У ході засідання народні депутати опрацювали поправки та пропозиції до положень статей 5–10 зазначеного законопроєкту, зокрема:

- статті 5 «Ліцензування на залізничному транспорті»;

- статті 6 «Основи діяльності операторів інфраструктури»;

- статті 7 «Інфраструктура залізничного транспорту»;

- статті 8 «Основи діяльності перевізників»;

- статті 9 «Основи діяльності операторів під’їзних колій»;

- статті 10 «Основи функціонування під’їзних колій».

В обговоренні взяли участь: Олексій Балеста – заступник Міністра розвитку громад та територій України; Микита Лагунін – голова Державної служби України з безпеки на транспорті; представники Міністерства розвитку громад та територій України, АТ «Укрзалізниці».

За результатами засідання вирішено продовжити розгляд поданих до законопроєкту поправок і пропозицій на наступному засіданні підкомітету з питань залізничного транспорту.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді просувається законопроєкт про безпеку та сумісність залізничного транспорту. Він потрібен, щоб Україна виконала свої міжнародні зобов’язання у сфері залізничного транспорту — зокрема в рамках Угоди про асоціацію та інших програм підтримки.

Представникам Світового банку повідомили, що після ухвалення законопроєкту в першому читанні 17 грудня 2025 року до нього подали понад 2354 поправки від 50 народних депутатів.

