  В Украине

В Раде продолжают проработку правок к законопроекту о безопасности железнодорожного транспорта

11:39, 8 апреля 2026
Подкомитет ВР продолжает рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о железнодорожном транспорте.
В Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры состоялось заседание подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, в ходе которого продолжили рассмотрение поправок и предложений, поданных ко второму чтению законопроекта о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины №14174.

В ходе заседания народные депутаты проработали поправки и предложения к положениям статей 5–10 указанного законопроекта, в частности:

статьи 5 «Лицензирование на железнодорожном транспорте»;

статьи 6 «Основы деятельности операторов инфраструктуры»;

статьи 7 «Инфраструктура железнодорожного транспорта»;

статьи 8 «Основы деятельности перевозчиков»;

статьи 9 «Основы деятельности операторов подъездных путей»;

статьи 10 «Основы функционирования подъездных путей».

В обсуждении приняли участие: Алексей Балеста — заместитель Министра развития общин и территорий Украины; Никита Лагунин — глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте; представители Министерства развития общин и территорий Украины, АО «Укрзализныця».

По результатам заседания решено продолжить рассмотрение поданных к законопроекту поправок и предложений на следующем заседании подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде продвигается законопроект о безопасности и совместимости железнодорожного транспорта. Он необходим для того, чтобы Украина выполнила свои международные обязательства в сфере железнодорожного транспорта — в частности в рамках Соглашения об ассоциации и других программ поддержки.

Представителям Всемирного банка сообщили, что после принятия законопроекта в первом чтении 17 декабря 2025 года к нему подали более 2354 поправок от 50 народных депутатов.

