  1. В Україні

На Закарпатті жінка за $1000 «здала в оренду» двох своїх дітей для жебракування

21:30, 8 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка самостійно шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи».
На Закарпатті жінка за $1000 «здала в оренду» двох своїх дітей для жебракування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті викрили 32-річну мешканку села Ільниця Хустського району, яка за 1000 доларів передала «в оренду» на два тижні двох своїх дітей - 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку. Їх мали використовувати для жебракування в іншому регіоні. Про це повідомляє ОГП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жінка самостійно шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи». Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

Жінці вже повідомили про підозру. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

У жінки є ще одна дитина - 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав.

Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП Закарпаття

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

Пошук і зміна адвоката не виправдовують пропуск строку звернення до суду — позиція ВС

ВС підтвердив, що зміна адвокатів і отримання безоплатної правничої допомоги не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду.

Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]