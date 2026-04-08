На Закарпатті жінка за $1000 «здала в оренду» двох своїх дітей для жебракування

На Закарпатті викрили 32-річну мешканку села Ільниця Хустського району, яка за 1000 доларів передала «в оренду» на два тижні двох своїх дітей - 11-річного хлопця та 5-річну дівчинку. Їх мали використовувати для жебракування в іншому регіоні. Про це повідомляє ОГП.

Жінка самостійно шукала «покупців» через знайомих і месенджери, пропонуючи дітей для такої «роботи». Її затримали неподалік Іршави одразу після отримання грошей.

Жінці вже повідомили про підозру. За клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

У жінки є ще одна дитина - 8-річна донька. Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав.

Дітей вилучено з родини. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків.

