На Закарпатье женщина за $1000 «сдала в аренду» двух своих детей для попрошайничества

В Закарпатской области разоблачили 32-летнюю жительницу села Ильница Хустского района, которая за 1000 долларов передала «в аренду» на две недели двух своих детей — 11-летнего мальчика и 5-летнюю девочку. Их должны были использовать для попрошайничества в другом регионе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Женщина самостоятельно искала «покупателей» через знакомых и мессенджеры, предлагая детей для такой «работы». Ее задержали неподалеку от Иршавы сразу после получения денег.

Женщине уже сообщили о подозрении. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 млн грн. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

У женщины есть еще один ребенок — 8-летняя дочь. Прокуратура уже инициировала вопрос о лишении ее родительских прав.

Детей изъяли из семьи. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков.

