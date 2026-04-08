Бізнес в Україні отримав майже 3 млрд грн штрафів за відсутність людей з інвалідністю у штаті

В Україні 88 705 компаній, що мають від 8 працівників та підпадають під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю.

Роботодавцям в Україні, які не виконали норматив щодо працевлаштування людей з інвалідністю торік, нарахували в середньому 317 тисяч гривень штрафу. За рік цей показник зріс на 20%. Про це свідчать дані Опендатабот.

Загалом санкції були нараховані 8 697 роботодавцям. Сумарний обсяг штрафів склав 2,76 мільярда гривень.

За оцінками аналітиків, це близько 10% від усіх роботодавців, які за підсумками 2025 року мали забезпечити робочі місця для людей з інвалідністю. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.

Водночас загальна кількість компаній, на які поширюється відповідний норматив (із чисельністю від 8 працівників), склала 88 705. Це на 2% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що за оцінками уряду, в Україні є близько 7 мільйонів громадян, яких можна залучити до роботи.

