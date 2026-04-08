Бизнес в Украине получил почти 3 млрд грн штрафов за отсутствие людей с инвалидностью в штате

В Украине 88 705 компаний, которые имеют от 8 работников и подпадают под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью.

Работодателям в Украине, которые не выполнили норматив по трудоустройству людей с инвалидностью в прошлом году, начислили в среднем 317 тысяч гривен штрафа. За год этот показатель вырос на 20%. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

В целом санкции были начислены 8 697 работодателям. Общий объём штрафов составил 2,76 миллиарда гривен.

По оценкам аналитиков, это около 10% от всех работодателей, которые по итогам 2025 года должны были обеспечить рабочие места для людей с инвалидностью. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 17,5%, а до начала полномасштабной войны — лишь 2,5%.

В то же время общее количество компаний, на которые распространяется соответствующий норматив (с численностью от 8 работников), составило 88 705. Это на 2% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что по оценкам правительства, в Украине есть около 7 миллионов граждан, которых можно привлечь к работе.

