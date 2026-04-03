  1. В Украине

В правительстве насчитали 7 миллионов граждан, которых можно трудоустроить в Украине

09:58, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство оценивает внутренний резерв рабочей силы до 7 млн человек.
В правительстве насчитали 7 миллионов граждан, которых можно трудоустроить в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По оценкам правительства, в Украине есть около 7 миллионов граждан, которых можно привлечь к работе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, сегодня в Украине работают 13,1 млн человек, и за 10,5 млн из них уплачивается единый социальный взнос — это лишь около трети населения.

Также правительство оценивает внутренний резерв рабочей силы до 7 млн человек. Речь, в частности, идет о внутренне перемещенных лицах, молодежи, людях с инвалидностью вне рынка труда, гражданах до 60 лет, которые уже получают пенсию, а также тех, кто имеет обязанности по уходу.

В центре новой политики — адресная поддержка различных групп населения и помощь в поиске их места на рынке труда. В частности, предусмотрена возможность получения новых навыков и смены профессии.

Среди ключевых инициатив:

  • подготовка и профессиональное развитие кадров для оборонно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей с государственным софинансированием обучения;
  • запуск программы «Опыт имеет значение» для людей в возрасте 50+;
  • менторская поддержка молодых предпринимателей 18–25 лет и упрощенный доступ к микрогрантам;
  • профориентационные программы для подростков 14–16 лет в сотрудничестве с UNICEF;
  • программа «Точка опоры» для поддержки бизнеса и работников в периоды простоя из-за войны;
  • возможность расторжения трудовых договоров с работодателями на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
  • запуск системы прогнозирования потребностей в кадрах для планирования подготовки специалистов.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров провел так называемый Трудовой Кабмин и одобрил пакет решений, направленных на реформирование рынка труда, преодоление кадрового дефицита и расширение возможностей для трудоустройства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

правительство Минэкономики ВПЛ студенты трудовые отношения

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]