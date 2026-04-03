В правительстве насчитали 7 миллионов граждан, которых можно трудоустроить в Украине

Правительство оценивает внутренний резерв рабочей силы до 7 млн человек.

По оценкам правительства, в Украине есть около 7 миллионов граждан, которых можно привлечь к работе.

Как сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, сегодня в Украине работают 13,1 млн человек, и за 10,5 млн из них уплачивается единый социальный взнос — это лишь около трети населения.

Также правительство оценивает внутренний резерв рабочей силы до 7 млн человек. Речь, в частности, идет о внутренне перемещенных лицах, молодежи, людях с инвалидностью вне рынка труда, гражданах до 60 лет, которые уже получают пенсию, а также тех, кто имеет обязанности по уходу.

В центре новой политики — адресная поддержка различных групп населения и помощь в поиске их места на рынке труда. В частности, предусмотрена возможность получения новых навыков и смены профессии.

Среди ключевых инициатив:

подготовка и профессиональное развитие кадров для оборонно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей с государственным софинансированием обучения;

запуск программы «Опыт имеет значение» для людей в возрасте 50+;

менторская поддержка молодых предпринимателей 18–25 лет и упрощенный доступ к микрогрантам;

профориентационные программы для подростков 14–16 лет в сотрудничестве с UNICEF;

программа «Точка опоры» для поддержки бизнеса и работников в периоды простоя из-за войны;

возможность расторжения трудовых договоров с работодателями на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

запуск системы прогнозирования потребностей в кадрах для планирования подготовки специалистов.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров провел так называемый Трудовой Кабмин и одобрил пакет решений, направленных на реформирование рынка труда, преодоление кадрового дефицита и расширение возможностей для трудоустройства.

