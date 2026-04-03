В уряді нарахували 7 мільйонів громадян, яких можна працевлаштувати в Україні

Уряд оцінює внутрішній резерв робочої сили до 7 млн осіб.

За оцінками уряду, в Україні є близько 7 мільйонів громадян, яких можна залучити до роботи.

Як повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, сьогодні в Україні працює 13,1 млн людей і за 10,5 млн з них сплачується єдиний соціальний внесок – це лише близько третини населення.

Також уряд оцінює внутрішній резерв робочої сили до 7 млн осіб. Йдеться, зокрема, про внутрішньо переміщених осіб, молодь, людей з інвалідністю поза ринком, громадян до 60 років, які вже отримують пенсію, а також тих, хто має доглядові обов’язки.

У центрі нової політики — адресна підтримка різних груп населення та допомога у пошуку їхнього місця на ринку праці. Зокрема, передбачено можливість здобуття нових навичок і зміни професії.

Серед ключових ініціатив:

підготовка та професійний розвиток кадрів для оборонно-промислового комплексу та інших пріоритетних галузей із державною співфінансованою освітою;

запуск програми «Досвід має значення» для людей віком 50+;

менторська підтримка молодих підприємців 18–25 років і спрощений доступ до мікрогрантів;

профорієнтаційні програми для підлітків 14–16 років у співпраці з UNICEF;

програма «Точка опори» для підтримки бізнесу та працівників у періоди простою через війну;

можливість розірвання трудових договорів із роботодавцями на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

запуск системи прогнозування потреб у кадрах для планування підготовки фахівців.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів провів так званий Трудовий Кабмін і схвалив пакет рішень, які спрямовані на реформування ринку праці, подолання кадрового дефіциту та розширення можливостей для працевлаштування.

