  1. В Україні

Поширював дані про системи ППО: перед судом постав священнослужитель московського патріархату

23:12, 8 квітня 2026
У суді священнослужитель провину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється.
Поширював дані про системи ППО: перед судом постав священнослужитель московського патріархату
Фото: gp.gov.ua
На Сумщині перед судом постав 41-річний протоієрей одного із храмів Української православної церкви московського патріархату, який поширював інформацію про розташування військових на території Шостки та Шосткинського району. Його засуджено до 5 років позбавлення волі. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що чоловік, маючи проросійські погляди, в одному з месенджерів передавав співрозмовнику локації військових об’єктів. Особливо той цікавився координатами розміщення засобів протиповітряної оборони.

Священник розпитував місцевих про місця базування українських захисників та наявне у них озброєння. Зібрану інформацію надсилав співрозмовнику, вказуючи точні адреси, де розміщені засоби, які військові використовують для відбиття ворожих ударів з повітря.

Правоохоронці затримали чоловіка у вересні 2025 року, з того часу він перебуває за ґратами.  Під час обшуку в протоієрея виявлено прокремлівську літературу та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

У суді священнослужитель провину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється. Свої дії пояснив тим, що намагався убезпечити своїх односельців від атак ворога, оскільки співрозмовник, взамін на надану ним інформацію, обіцяв посприяти, щоб на його населений пункт росіяни не скидали бомби та не обстрілювали. Попри обіцянки, окупанти неодноразово атакували селище.

суд прокуратура ППО

