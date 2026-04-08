  В Украине

Распространял данные о системах ПВО: перед судом предстал священнослужитель московского патриархата

23:12, 8 апреля 2026
Фото: gp.gov.ua
В Сумской области перед судом предстал 41-летний протоиерей одного из храмов Украинской православной церкви московского патриархата, который распространял информацию о расположении военных на территории Шостки и Шосткинского района. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина, имея пророссийские взгляды, в одном из мессенджеров передавал собеседнику локации военных объектов. Особенно того интересовали координаты размещения средств противовоздушной обороны.

Священник расспрашивал местных жителей о местах базирования украинских защитников и имеющемся у них вооружении. Собранную информацию он отправлял собеседнику, указывая точные адреса, где размещены средства, которые военные используют для отражения вражеских ударов с воздуха.

Правоохранители задержали мужчину в сентябре 2025 года, с тех пор он находится под стражей. Во время обыска у протоиерея обнаружили прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

В суде священнослужитель полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается. Свои действия он объяснил тем, что пытался обезопасить своих односельчан от атак врага, поскольку собеседник в обмен на предоставленную информацию обещал поспособствовать тому, чтобы по его населенному пункту россияне не сбрасывали бомбы и не обстреливали его. Несмотря на обещания, оккупанты неоднократно атаковали поселок.

