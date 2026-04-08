КСУ переніс розгляд справи щодо конституційності норм про альтернативну службу

Конституційний Суд України відклав розгляд справи щодо альтернативної служби у зв’язку з клопотанням представника заявника про перенесення засідання.

Конституційний Суд повідомляє, що Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Криушенка Віталія Михайловича.

Заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність статтю 1, окремий припис статті 2, частину першу, абзаци перший, другий частини другої статті 4 Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу“ від 12 грудня 1991 року № 1975–ХІІ.

Ці приписи регулюють окремі питання проходження альтернативної (невійськової) служби, яка може запроваджуватися замість строкової військової служби для громадян, чиї релігійні переконання суперечать виконанню військового обов’язку, і ці громадяни належать до діючих релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Суддя-доповідач у цій справі – Галина Юровська. Під час пленарного засідання Суд розглянув і задовольнив клопотання представника суб’єкта права на конституційну скаргу, адвоката Вадима Карпова про перенесення розгляду цієї справи на іншу дату у зв’язку з неможливістю взяти участь у сьогоднішньому засіданні.

Розгляд цієї справи у відкритій частині Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

