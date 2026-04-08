КСУ перенес рассмотрение дела о конституционности норм об альтернативной службе

Конституционный Суд Украины отложил рассмотрение дела по альтернативной службе в связи с ходатайством представителя заявителя о переносе заседания.

Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат в открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Криушенко Виталия Михайловича.

Заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность статью 1, отдельное положение статьи 2, часть первую, абзацы первый и второй части второй статьи 4 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» от 12 декабря 1991 года № 1975–XII.

Эти положения регулируют отдельные вопросы прохождения альтернативной (невоенной) службы, которая может вводиться вместо срочной военной службы для граждан, чьи религиозные убеждения противоречат выполнению воинской обязанности, и эти граждане принадлежат к действующим религиозным организациям, вероучение которых не допускает использования оружия.

Судья-докладчик по этому делу — Галина Юровская. Во время пленарного заседания Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство представителя субъекта права на конституционную жалобу, адвоката Вадима Карпова, о переносе рассмотрения этого дела на другую дату в связи с невозможностью принять участие в сегодняшнем заседании.

Рассмотрение данного дела в открытой части Суд продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

