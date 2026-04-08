  1. В Україні

Після корупційного скандалу весь склад Бучанського ТЦК відправили на фронт — заступник начальника ТЦК Євтушенко

17:29, 8 квітня 2026
Після гучного скандалу в терцентрі провели повну ротацію — як керівництва, так і рядового складу.
Заступник начальника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Євтушенко заявив, що після виявлених правопорушень увесь попередній керівний склад і всі працівники установи були переміщені до бойових підрозділів.

Про це він повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії. Предмет розмови – ТЦК та СП Києва та Київської області.

За словами посадовця, інцидент пов’язаний із корупційним скандалом, який стався у серпні 2024 року. Тоді начальників двох ТЦК – Бориспільського і Бучанського – заарештували за підозрою у отриманні хабарів для уникнення мобілізації.

Після цього весь керівний та рядовий склад Бучанського РТЦК був одночасно прийнятий на військову службу. Він додав, що в центрі відбулася повна заміна особового складу.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування було затримано начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації та ще одну особу – громадянина Південного Кавказу.

За версією слідства, підозрювані пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом підробки документів про непридатність до служби, а вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного особи, що включало фіктивні медичні довідки та супровід під час проходження військово-лікарської комісії.

корупція військові ТЦК

