Після корупційного скандалу весь склад Бучанського ТЦК відправили на фронт — заступник начальника ТЦК Євтушенко

Після гучного скандалу в терцентрі провели повну ротацію — як керівництва, так і рядового складу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник начальника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Євтушенко заявив, що після виявлених правопорушень увесь попередній керівний склад і всі працівники установи були переміщені до бойових підрозділів.

Про це він повідомив під час засідання Тимчасової слідчої комісії. Предмет розмови – ТЦК та СП Києва та Київської області.

За словами посадовця, інцидент пов’язаний із корупційним скандалом, який стався у серпні 2024 року. Тоді начальників двох ТЦК – Бориспільського і Бучанського – заарештували за підозрою у отриманні хабарів для уникнення мобілізації.

Після цього весь керівний та рядовий склад Бучанського РТЦК був одночасно прийнятий на військову службу. Він додав, що в центрі відбулася повна заміна особового складу.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування було затримано начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації та ще одну особу – громадянина Південного Кавказу.

За версією слідства, підозрювані пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом підробки документів про непридатність до служби, а вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного особи, що включало фіктивні медичні довідки та супровід під час проходження військово-лікарської комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.