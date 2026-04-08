  1. В Украине

После коррупционного скандала весь состав Бучанского ТЦК отправили на фронт — заместитель начальника ТЦК Евтушенко

17:29, 8 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После громкого скандала в терцентре провели полную ротацию — как руководства, так и рядового состава.
После коррупционного скандала весь состав Бучанского ТЦК отправили на фронт — заместитель начальника ТЦК Евтушенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель начальника Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Евтушенко заявил, что после выявленных правонарушений весь предыдущий руководящий состав и все работники учреждения были перемещены в боевые подразделения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом он сообщил во время заседания Временной следственной комиссии. Предмет разговора – ТЦК и СП Киева и Киевской области.

По словам должностного лица, инцидент связан с коррупционным скандалом, который произошел в августе 2024 года. Тогда начальников двух ТЦК – Бориспольского и Бучанского – арестовали по подозрению в получении взяток для избежания мобилизации.

После этого весь руководящий и рядовой состав Бучанского РТЦК был одновременно принят на военную службу. Он добавил, что в центре произошла полная замена личного состава.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы взяток за уклонение от мобилизации. В рамках расследования были задержаны начальники Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации и еще один человек – гражданин Южного Кавказа.

По версии следствия, подозреваемые предлагали военнообязанным избежать призыва путем подделки документов о непригодности к службе, а стоимость таких услуг составляла 37 тысяч долларов США с одного человека, что включало фиктивные медицинские справки и сопровождение во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция военные ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]