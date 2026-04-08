После коррупционного скандала весь состав Бучанского ТЦК отправили на фронт — заместитель начальника ТЦК Евтушенко

После громкого скандала в терцентре провели полную ротацию — как руководства, так и рядового состава.

Заместитель начальника Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Андрей Евтушенко заявил, что после выявленных правонарушений весь предыдущий руководящий состав и все работники учреждения были перемещены в боевые подразделения.

Об этом он сообщил во время заседания Временной следственной комиссии. Предмет разговора – ТЦК и СП Киева и Киевской области.

По словам должностного лица, инцидент связан с коррупционным скандалом, который произошел в августе 2024 года. Тогда начальников двух ТЦК – Бориспольского и Бучанского – арестовали по подозрению в получении взяток для избежания мобилизации.

После этого весь руководящий и рядовой состав Бучанского РТЦК был одновременно принят на военную службу. Он добавил, что в центре произошла полная замена личного состава.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы взяток за уклонение от мобилизации. В рамках расследования были задержаны начальники Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации и еще один человек – гражданин Южного Кавказа.

По версии следствия, подозреваемые предлагали военнообязанным избежать призыва путем подделки документов о непригодности к службе, а стоимость таких услуг составляла 37 тысяч долларов США с одного человека, что включало фиктивные медицинские справки и сопровождение во время прохождения военно-врачебной комиссии.

