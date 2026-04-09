6500 грн допомоги дітям з інвалідністю: у Мінсоцполітики пояснили умови отримання

08:30, 9 квітня 2026
Кабмін запускає виплати по 6500 грн дітям з інвалідністю підгрупи А у прифронтових регіонах — у Мінсоцполітики пояснили, хто і як отримає допомогу.
Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів спрямував 56,6 млн грн на виплату одноразової грошової допомоги дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають у низці регіонів. У Міністерстві соціальної політики уточнили деталі цієї ініціативи.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А, які мешкають у дев’яти прифронтових областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Допомога передбачена для тих родин, які раніше не отримували виплати в межах програми «Зимова підтримка».

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін підписав меморандум із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен. Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей у визначених регіонах.

Списки отримувачів формуються на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Після цього Пенсійний фонд України перевіряє інформацію та повідомляє громадян про можливість отримання виплати.

Сповіщення надходить через застосунок «Дія» (за наявності встановленого додатка). Якщо повідомити таким способом неможливо, громадян інформують через мобільний зв’язок або в електронній формі з роз’ясненням щодо порядку та строків звернення до сервісних центрів.

Допомога надається одному із законних представників дитини, який отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А. Кошти зараховуються на банківський рахунок, на який уже надходять соціальні виплати.

Кошти надаються у безготівковій формі, і родина може використати їх на будь-які потреби дитини.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Майбутнє міжнародного правосуддя: Лев Кишакевич та Оксана Сенаторова стали фіналістами конкурсу до МКС

Шлях кандидатів до МКС, жорсткі вимоги Гааги та функції системи міжнародного правосуддя зсередини.

Штрафи за утилізацію відходів у водойми можуть зрости з 85 гривень до 5 тисяч

За утилізацію  відходів у водойми доведеться платити 5 тисяч, а за обмеження доступу до пляжів — 17 тисяч.

У Раді пропонують новий порядок виключення жінок з військового обліку: 30 днів на перевірку і 90 — на виключення

У Раді пропонують врегулювати порядок виключення жінок із військового обліку у разі помилкового або незаконного внесення даних до реєстрів.

