6500 грн помощи детям с инвалидностью: в Минсоцполитики объяснили условия получения

Кабмин запускает выплаты по 6500 грн детям с инвалидностью подгруппы А в регионах прифронтовых — в Минсоцполитики объяснили, кто и как получит помощь.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров направил 56,6 млн грн на выплату единовременной денежной помощи детям с инвалидностью подгруппы А, проживающим в ряде регионов. В Министерстве социальной политики уточнили детали этой инициативы.

Речь идет о разовой выплате в размере 6 500 гривен для детей с инвалидностью подгруппы А, которые проживают в девяти прифронтовых областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.

Помощь предусмотрена для тех семей, которые ранее не получали выплаты в рамках программы «Зимняя поддержка».

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подписал меморандум с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен. Ожидается, что помощь получат около 9 тысяч детей в указанных регионах.

Списки получателей формируются на основе данных Единой информационной системы социальной сферы. После этого Пенсионный фонд Украины проверяет информацию и уведомляет граждан о возможности получения выплаты.

Уведомления поступают через приложение «Дія» (при наличии установленного приложения). Если уведомить таким способом невозможно, граждан информируют с помощью мобильной связи или в электронной форме с разъяснением порядка и сроков обращения в сервисные центры.

Помощь выплачивается одному из законных представителей ребенка, который получает государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью подгруппы А. Средства зачисляются на банковский счет, на который уже поступают социальные выплаты.

Средства предоставляются в безналичной форме, и семья может использовать их на любые нужды ребенка.

