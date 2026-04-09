  1. В Украине

6500 грн помощи детям с инвалидностью: в Минсоцполитики объяснили условия получения

08:30, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин запускает выплаты по 6500 грн детям с инвалидностью подгруппы А в регионах прифронтовых — в Минсоцполитики объяснили, кто и как получит помощь.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров направил 56,6 млн грн на выплату единовременной денежной помощи детям с инвалидностью подгруппы А, проживающим в ряде регионов. В Министерстве социальной политики уточнили детали этой инициативы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о разовой выплате в размере 6 500 гривен для детей с инвалидностью подгруппы А, которые проживают в девяти прифронтовых областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской.

Помощь предусмотрена для тех семей, которые ранее не получали выплаты в рамках программы «Зимняя поддержка».

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подписал меморандум с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен. Ожидается, что помощь получат около 9 тысяч детей в указанных регионах.

Списки получателей формируются на основе данных Единой информационной системы социальной сферы. После этого Пенсионный фонд Украины проверяет информацию и уведомляет граждан о возможности получения выплаты.

Уведомления поступают через приложение «Дія» (при наличии установленного приложения). Если уведомить таким способом невозможно, граждан информируют с помощью мобильной связи или в электронной форме с разъяснением порядка и сроков обращения в сервисные центры.

Помощь выплачивается одному из законных представителей ребенка, который получает государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью подгруппы А. Средства зачисляются на банковский счет, на который уже поступают социальные выплаты.

Средства предоставляются в безналичной форме, и семья может использовать их на любые нужды ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Кабинет Министров Украины Минсоцполитики инвалидность

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]