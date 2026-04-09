Закон не забороняє російськомовні торговельні марки на вивісках — мовний омбудсмен Івановська

Водночас інша інформація для споживачів має бути викладена державною мовою.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що українське законодавство не забороняє використання зареєстрованих російськомовних торговельних марок на вивісках.

За її словами, відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», торговельні марки застосовуються у тій формі, в якій вони отримали правову охорону.

Це означає, що назва бренду може відтворюватися без змін незалежно від мови реєстрації.

Водночас бізнес зобов’язаний забезпечити наявність інформації державною мовою. Зокрема, усі інші елементи вивісок — опис діяльності, загальні написи та інформація для споживачів — мають бути українською.

Олена Івановська також звернула увагу, що в Україні досі існує значна кількість торговельних марок із російськомовними назвами, які не відповідають нормам українського правопису, а інколи навіть містять ненормативну лексику. За її оцінкою, подібна практика є нетиповою для розвинених країн.

Вона наголосила, що хоча перереєстрація торговельних марок потребує ресурсів, питання зміни назв стосується не лише витрат, а й репутації та відповідальності бізнесу.

Мовний омбудсмен підкреслила: очищення публічного простору від наслідків зросійщення триває, і бізнесу варто реагувати на суспільний запит та ухвалювати відповідні рішення.

