  1. В Україні

Закон не забороняє російськомовні торговельні марки на вивісках — мовний омбудсмен Івановська

11:48, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водночас інша інформація для споживачів має бути викладена державною мовою.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що українське законодавство не забороняє використання зареєстрованих російськомовних торговельних марок на вивісках.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», торговельні марки застосовуються у тій формі, в якій вони отримали правову охорону.

Це означає, що назва бренду може відтворюватися без змін незалежно від мови реєстрації.

Водночас бізнес зобов’язаний забезпечити наявність інформації державною мовою. Зокрема, усі інші елементи вивісок — опис діяльності, загальні написи та інформація для споживачів — мають бути українською.

Олена Івановська також звернула увагу, що в Україні досі існує значна кількість торговельних марок із російськомовними назвами, які не відповідають нормам українського правопису, а інколи навіть містять ненормативну лексику. За її оцінкою, подібна практика є нетиповою для розвинених країн.

Вона наголосила, що хоча перереєстрація торговельних марок потребує ресурсів, питання зміни назв стосується не лише витрат, а й репутації та відповідальності бізнесу.

Мовний омбудсмен підкреслила: очищення публічного простору від наслідків зросійщення триває, і бізнесу варто реагувати на суспільний запит та ухвалювати відповідні рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес мова

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]