Закон не запрещает русскоязычные торговые марки на вывесках — языковой омбудсмен Ивановская

В то же время другая информация для потребителей должна быть изложена на государственном языке.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что украинское законодательство не запрещает использование зарегистрированных русскоязычных торговых марок на вывесках.

По ее словам, согласно закону «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного», торговые марки применяются в той форме, в которой они получили правовую охрану.

Это означает, что название бренда может воспроизводиться без изменений независимо от языка регистрации.

В то же время бизнес обязан обеспечить наличие информации на государственном языке. В частности, все остальные элементы вывесок — описание деятельности, общие надписи и информация для потребителей — должны быть на украинском языке.

Елена Ивановская также обратила внимание, что в Украине до сих пор существует значительное количество торговых марок с русскоязычными названиями, которые не соответствуют нормам украинского правописания, а иногда даже содержат ненормативную лексику. По ее оценке, подобная практика является нетипичной для развитых стран.

Она подчеркнула, что хотя перерегистрация торговых марок требует ресурсов, вопрос изменения названий касается не только затрат, но и репутации и ответственности бизнеса.

Языковой омбудсмен подчеркнула: очищение публичного пространства от последствий русификации продолжается, и бизнесу стоит реагировать на общественный запрос и принимать соответствующие решения.

