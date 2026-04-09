В Україні обговорюють запровадження іпотеки прав оренди земельних ділянок

19:00, 9 квітня 2026
Комітет з аграрної та земельної політики обговорив запровадження кредитування під заставу прав оренди землі.
фото: ВР
Комітет з аграрної та земельної політики провів круглий стіл на тему вдосконалення обігу майнових прав на землю та запуску кредитування під заставу прав оренди.

Голова Комітету Олександр Гайду наголосив, що відкриття ринку землі стало важливим етапом, однак без доступу до фінансових ресурсів його потенціал не може бути реалізований повною мірою.

Наразі аграрний сектор стикається з низкою системних викликів: втратою традиційних активів унаслідок війни, високою вартістю кредитів і обмеженнями щодо використання врожаю як застави через вимоги Національного банку України.

Ключовою темою обговорення стало підвищення ліквідності галузі. Одним із основних інструментів визначено спрощення та впровадження ефективного механізму застави прав оренди землі. Сьогодні цей процес є складним, витратним і тривалим як при оформленні, так і при реалізації прав кредитора.

Представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України презентували ініціативу створення на законодавчому рівні повноцінного механізму іпотеки прав оренди. Вона передбачає розширення доступу аграріїв до фінансування без додаткового бюджетного навантаження, підвищення доступності кредитів для малого та середнього бізнесу, а також формування прозорих і захищених правил для всіх учасників ринку.

Водночас учасники підкреслили необхідність збереження балансу між інтересами аграріїв, які потребують ресурсів для розвитку, та кредиторів, для яких важливою є гарантія захисту вкладень.

У Комітеті зазначили, що аграрний сектор залишається ключовою опорою економічної стабільності держави. Основним завданням є створення інструментів, які дозволять бізнесу розвиватися навіть у складних умовах, залучати фінансування та масштабувати виробництво.

За підсумками заходу сторони домовилися продовжити професійні консультації із залученням усіх зацікавлених учасників для розробки ефективного та надійного механізму підтримки галузі.

