В Украине обсуждают введение ипотеки прав аренды земельных участков

Комитет по аграрной и земельной политике обсудил введение кредитования под залог прав аренды земли.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики провёл круглый стол на тему совершенствования оборота имущественных прав на землю и запуска кредитования под залог прав аренды.

Председатель Комитета Александр Гайду отметил, что открытие рынка земли стало важным этапом, однако без доступа к финансовым ресурсам его потенциал не может быть реализован в полной мере.

В настоящее время аграрный сектор сталкивается с рядом системных вызовов: утратой традиционных активов вследствие войны, высокой стоимостью кредитов и ограничениями на использование урожая в качестве залога из-за требований Национального банка Украины.

Ключевой темой обсуждения стало повышение ликвидности отрасли. Одним из основных инструментов определено упрощение и внедрение эффективного механизма залога прав аренды земли. Сегодня этот процесс является сложным, затратным и длительным как при оформлении, так и при реализации прав кредитора.

Представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представили инициативу создания на законодательном уровне полноценного механизма ипотеки прав аренды. Она предусматривает расширение доступа аграриев к финансированию без дополнительной нагрузки на бюджет, повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, а также формирование прозрачных и защищённых правил для всех участников рынка.

В то же время участники подчеркнули необходимость сохранения баланса между интересами аграриев, нуждающихся в ресурсах для развития, и кредиторов, для которых важна гарантия защиты вложений.

В Комитете отметили, что аграрный сектор остаётся ключевой опорой экономической стабильности государства. Основной задачей является создание инструментов, которые позволят бизнесу развиваться даже в сложных условиях, привлекать финансирование и масштабировать производство.

По итогам мероприятия стороны договорились продолжить профессиональные консультации с привлечением всех заинтересованных участников для разработки эффективного и надёжного механизма поддержки отрасли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.