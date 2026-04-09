В Украине обсуждают введение ипотеки прав аренды земельных участков

19:00, 9 апреля 2026
Комитет по аграрной и земельной политике обсудил введение кредитования под залог прав аренды земли.
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики провёл круглый стол на тему совершенствования оборота имущественных прав на землю и запуска кредитования под залог прав аренды.

Председатель Комитета Александр Гайду отметил, что открытие рынка земли стало важным этапом, однако без доступа к финансовым ресурсам его потенциал не может быть реализован в полной мере.

В настоящее время аграрный сектор сталкивается с рядом системных вызовов: утратой традиционных активов вследствие войны, высокой стоимостью кредитов и ограничениями на использование урожая в качестве залога из-за требований Национального банка Украины.

Ключевой темой обсуждения стало повышение ликвидности отрасли. Одним из основных инструментов определено упрощение и внедрение эффективного механизма залога прав аренды земли. Сегодня этот процесс является сложным, затратным и длительным как при оформлении, так и при реализации прав кредитора.

Представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины представили инициативу создания на законодательном уровне полноценного механизма ипотеки прав аренды. Она предусматривает расширение доступа аграриев к финансированию без дополнительной нагрузки на бюджет, повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, а также формирование прозрачных и защищённых правил для всех участников рынка.

В то же время участники подчеркнули необходимость сохранения баланса между интересами аграриев, нуждающихся в ресурсах для развития, и кредиторов, для которых важна гарантия защиты вложений.

В Комитете отметили, что аграрный сектор остаётся ключевой опорой экономической стабильности государства. Основной задачей является создание инструментов, которые позволят бизнесу развиваться даже в сложных условиях, привлекать финансирование и масштабировать производство.

По итогам мероприятия стороны договорились продолжить профессиональные консультации с привлечением всех заинтересованных участников для разработки эффективного и надёжного механизма поддержки отрасли.

Верховная Рада Украины Украина земля аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Валерия Лутковская: почему материалы НСРД не могут быть доказательствами в дисциплинарных делах судей

Валерия Лутковская рассказала о процедурных нарушениях в деле экс-главы ОАСК Павла Вовка.

ВСП оставил в силе решение об увольнении судей Василия Артымовича и Ирины Малех

ВСП подтвердил возможность увольнения судьи при отсутствии уголовного приговора.

Законопроекты, не соответствующие Конституции, будут блокироваться сразу после регистрации

В Верховной Раде предлагают закрепить обязательную оценку законопроектов сразу после их регистрации.

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

