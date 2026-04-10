Святковий стіл без ризиків: терміни зберігання великодніх страв

Скільки часу можна безпечно зберігати паску, яйця, м’ясо та салати після свят.

Держпродспоживслужба оприлюднила рекомендації щодо безпечного зберігання великодніх страв. Фахівці наголошують: під час свят важливо не лише правильно приготувати їжу, а й дотримуватися температурних режимів, щоб уникнути харчових отруєнь.

Терміни придатності святкових продуктів визначаються санітарними та мікробіологічними нормами. Порушення умов зберігання сприяє швидкому розмноженню бактерій.

Яйця та крашанки. Варені яйця у шкаралупі можна зберігати в холодильнику за температури до +5 °C не довше 3–5 днів. Без шкаралупи — не більше доби. Якщо яйця перебували при кімнатній температурі понад дві години, їх не рекомендують вживати.

Паска. Домашня здобна паска без консервантів зберігається 3–4 дні при кімнатній температурі у сухому місці. У холодильнику цей термін подовжується до тижня. За потреби випічку можна заморозити — у такому разі вона придатна до споживання до одного місяця.

Сирна паска. Через високу вологість і молочні інгредієнти цей продукт швидко псується. Його слід тримати лише у холодильнику та спожити протягом 2–3 днів. Перебування при кімнатній температурі понад дві години небажане.

М’ясні страви. Готові м’ясні вироби, зокрема шинка та ковбаси, можуть зберігатися у холодильнику до 72 годин. Якщо вони довго перебували без охолодження, їх краще не вживати.

Салати. Страви з яйцями або майонезом рекомендується зберігати не більше 48 годин у герметичному посуді при температурі +2…+5 °C. Якщо салат тривалий час стояв на святковому столі, від його подальшого зберігання слід відмовитися.

Окремо фахівці застерігають: навіть добре приготовлені страви потрібно зберігати у холодильнику. Великодній кошик не варто залишати в теплому приміщенні або під прямим сонцем більш ніж на 2–3 години.

У службі додають, що ознаки псування не завжди помітні, тому у разі сумнівів від споживання продуктів краще утриматися.

