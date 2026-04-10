Праздничный стол без рисков: сроки хранения пасхальных блюд

07:54, 10 апреля 2026
Сколько времени можно безопасно хранить паску, яйца, мясо и салаты после праздников.
Госпродпотребслужба обнародовала рекомендации по безопасному хранению пасхальных блюд. Специалисты подчеркивают: во время праздников важно не только правильно приготовить пищу, но и соблюдать температурные режимы, чтобы избежать пищевых отравлений.

Сроки годности праздничных продуктов определяются санитарными и микробиологическими нормами. Нарушение условий хранения способствует быстрому размножению бактерий.

Яйца и крашенки. Вареные яйца в скорлупе можно хранить в холодильнике при температуре до +5 °C не дольше 3–5 дней. Без скорлупы — не более суток. Если яйца находились при комнатной температуре более двух часов, их не рекомендуется употреблять.

Паска. Домашняя сдобная паска без консервантов хранится 3–4 дня при комнатной температуре в сухом месте. В холодильнике этот срок увеличивается до недели. При необходимости выпечку можно заморозить — в таком случае она пригодна к употреблению до одного месяца.

Творожная паска. Из-за высокой влажности и наличия молочных ингредиентов этот продукт быстро портится. Его следует хранить только в холодильнике и употребить в течение 2–3 дней. Нахождение при комнатной температуре более двух часов нежелательно.

Мясные блюда. Готовые мясные изделия, в том числе ветчина и колбасы, могут храниться в холодильнике до 72 часов. Если они долго находились без охлаждения, их лучше не употреблять.

Салаты. Блюда с яйцами или майонезом рекомендуется хранить не более 48 часов в герметично закрытой посуде при температуре +2…+5 °C. Если салат длительное время стоял на праздничном столе, от его дальнейшего хранения следует отказаться.

Отдельно специалисты предупреждают: даже хорошо приготовленные блюда необходимо хранить в холодильнике. Пасхальную корзину не стоит оставлять в теплом помещении или под прямыми солнечными лучами более чем на 2–3 часа.

В службе добавляют, что признаки порчи продуктов не всегда заметны, поэтому при сомнениях от их употребления лучше воздержаться.

