Розвиток розподіленої генерації: Мінекономіки зменшує регуляції та впроваджує стимули

Мінекономіки працює над стимулюванням розвитку розподіленої генерації та підвищенням енергонезалежності.

У межах підготовки до наступного опалювального сезону Уряд уже працює за чотирма напрямками: захист енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення автономного живлення для систем водопостачання і водовідведення, а також децентралізація теплопостачання. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Мінекономіки відповідає за стимулювання розвитку розподіленої генерації та підвищення енергонезалежності, зокрема регіонів та місцевого бізнесу. Для цього зменшуємо регуляції, аби швидше запускати необхідні ініціативи. Це – спрощене підключення до мереж, оптимізація дозволів і прискорений розгляд проєктів на платформі Пульс. Паралельно впроваджуємо стимули: кредити 0% на генераційні установки, програма компенсації воєнних ризиків, доступні енергокредити «5-7-9», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Також обговорили реалізацію інвестиційних проєктів на місцях, компенсації через будівництво фортифікацій, вдосконалення процедури ОВД та виплата компенсації на гектар оброблюваних угідь для аграріїв з прифронтових регіонів.

