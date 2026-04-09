Развитие распределенной генерации: Минэкономики снижает регулирование и внедряет стимулы

Минэкономики работает над стимулированием развития распределенной генерации и повышением энергонезависимости.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону Правительство уже работает по четырем направлениям: защита энергетических объектов, развитие распределенной генерации, обеспечение автономного питания для систем водоснабжения и водоотведения, а также децентрализация теплоснабжения. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«Минэкономики отвечает за стимулирование развития распределенной генерации и повышение энергонезависимости, в частности регионов и местного бизнеса. Для этого уменьшаем регулирование, чтобы быстрее запускать необходимые инициативы. Это — упрощенное подключение к сетям, оптимизация разрешений и ускоренное рассмотрение проектов на платформе Пульс. Параллельно внедряем стимулы: кредиты 0% на генерационные установки, программа компенсации военных рисков, доступные энергокредиты “5-7-9”», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Также обсудили реализацию инвестиционных проектов на местах, компенсации через строительство фортификаций, совершенствование процедуры ОВОС и выплату компенсации на гектар обрабатываемых угодий для аграриев из прифронтовых регионов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.