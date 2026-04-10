ВРП просить Кабмін схвалити запровадження додаткових коефіцієнтів до окладів для працівників судів

11:29, 10 квітня 2026
Вища рада правосуддя просить схвалити запровадження додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів для працівників апаратів апаратів судів.
Вища рада правосуддя 9 квітня ухвалила публічне звернення до Кабінету Міністрів з метою забезпечення незалежності суддів і авторитету правосуддя в частині належного фінансування та умов для функціонування судів, органів і установ системи правосуддя,

У ВРП наголосили, що стабільне та достатнє фінансування є ключовою умовою незалежності суддів і безперервного здійснення правосуддя, особливо в умовах воєнного стану.

Крім того, недостатній рівень фінансування, зокрема оплати праці працівників апаратів місцевих судів, створює ризики порушення прав осіб, які звертаються до суду, і знижує довіру до судової влади, що негативно впливає як на незалежність суддів, так і на стійкість судової системи загалом.

У зверненні зазначено, що після запровадження нової системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, передбаченої Законом № 4282-ІХ, ситуація покращилася. Однак зберігається потенціал для подальшої роботи, спрямованої на формування стабільного та достатнього рівня оплати праці працівників апаратів судів, органів та установ системи правосуддя.

Окрему увагу ВРП звернула на ініціативу Державної судової адміністрації України щодо запровадження додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів для працівників апаратів місцевих загальних судів.

Зокрема, проєкт постанови передбачає тимчасове застосування додаткового коефіцієнту підвищення до посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців із дня його припинення чи скасування з урахуванням актуального рівня навантаження в цих судах, зокрема:

  • у розмірі 1,2 – при перевищенні на 20 відсотків;
  • у розмірі 1,3 – при перевищенні на 100 відсотків;
  • у розмірі 1,4 – при перевищенні на 200 відсотків.

Зазначається, що перелік таких місцевих загальних судів щоквартально затверджуватиме ДСА за погодженням із ВРП.

На переконання Вищої ради правосуддя, впровадження положень проєкту постанови сприятиме частковому усуненню дисбалансу в оплаті праці працівників апаратів місцевих загальних судів та зміцненню їхнього кадрового потенціалу.

Також у ВРП наголосили на важливості виконання зобов’язань у межах Дорожньої карти з питань верховенства права, яка передбачає забезпечення судової системи належними фінансовими та кадровими ресурсами.

Вища рада правосуддя закликала Кабінет Міністрів розглянути та схвалити запропонований ДСА проєкт постанови.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

Комітет цифрової трансформації висловив зауваження до законопроєкту про нові стандарти іспитів з української мови

Законопроєкт пропонує запровадити цифрові Е-сертифікати в «Дії» з QR-кодом, які матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Ярослава Максименко і ремонт за 6 днів в АРМА: Держаудитслужба надасть правову оцінку діям посадовців агентства

Через підозри у неефективному використанні бюджетних коштів діяльність АРМА під керівництвом Ярослави Максименко стала об'єктом уваги Державної аудиторської служби.

Строки сплати штрафів за порушення безпеки на транспорті збільшать

Законопроект має на меті  вирішити проблеми при виконанні водіями постанов про накладення штрафів та при їх примусовому виконанні

