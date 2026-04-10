ВСП просит Кабмин одобрить внедрение дополнительных коэффициентов к окладам для работников судов

11:29, 10 апреля 2026
Высший совет правосудия просит одобрить внедрение дополнительных коэффициентов повышения должностных окладов для работников аппаратов аппаратов судов.
ВСП просит Кабмин одобрить внедрение дополнительных коэффициентов к окладам для работников судов
Высший совет правосудия 9 апреля принял публичное обращение к Кабинету Министров с целью обеспечения независимости судей и авторитета правосудия в части надлежащего финансирования и условий для функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия,

В ВСП подчеркнули, что стабильное и достаточное финансирование является ключевым условием независимости судей и непрерывного осуществления правосудия, особенно в условиях военного положения.

Кроме того, недостаточный уровень финансирования, в частности оплаты труда работников аппаратов местных судов, создает риски нарушения прав лиц, обращающихся в суд, и снижает доверие к судебной власти, что негативно влияет как на независимость судей, так и на устойчивость судебной системы в целом.

В обращении отмечается, что после внедрения новой системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, предусмотренной Законом № 4282-ІХ, ситуация улучшилась. Однако сохраняется потенциал для дальнейшей работы, направленной на формирование стабильного и достаточного уровня оплаты труда работников аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия.

Отдельное внимание ВСП уделил инициативе Государственной судебной администрации Украины по внедрению дополнительных коэффициентов повышения должностных окладов для работников аппаратов местных общих судов.

В частности, проект постановления предусматривает временное применение дополнительного коэффициента повышения к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены с учетом актуального уровня нагрузки в этих судах, в частности:

  • в размере 1,2 – при превышении на 20 процентов;
  • в размере 1,3 – при превышении на 100 процентов;
  • в размере 1,4 – при превышении на 200 процентов.

Отмечается, что перечень таких местных общих судов ежеквартально будет утверждать ГСА по согласованию с ВСП.

По убеждению Высшего совета правосудия, внедрение положений проекта постановления будет способствовать частичному устранению дисбаланса в оплате труда работников аппаратов местных общих судов и укреплению их кадрового потенциала.

Также в ВСП подчеркнули важность выполнения обязательств в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права, которая предусматривает обеспечение судебной системы надлежащими финансовыми и кадровыми ресурсами.

Высший совет правосудия призвал Кабинет Министров рассмотреть и одобрить предложенный ГСА проект постановления.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Комитет цифровой трансформации высказал замечания к законопроекту о новых стандартах экзаменов по украинскому языку

Законопроект предлагает внедрить цифровые Е-сертификаты в «Дії» с QR-кодом, которые будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.

Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

Сроки оплаты штрафов за нарушение безопасности на транспорте увеличат

Законопроект ставит целью решение проблем при исполнении водителями постановлений о наложении штрафов и при их принудительном исполнении

