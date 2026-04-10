ВСП просит Кабмин одобрить внедрение дополнительных коэффициентов к окладам для работников судов

Высший совет правосудия просит одобрить внедрение дополнительных коэффициентов повышения должностных окладов для работников аппаратов аппаратов судов.

Высший совет правосудия 9 апреля принял публичное обращение к Кабинету Министров с целью обеспечения независимости судей и авторитета правосудия в части надлежащего финансирования и условий для функционирования судов, органов и учреждений системы правосудия,

В ВСП подчеркнули, что стабильное и достаточное финансирование является ключевым условием независимости судей и непрерывного осуществления правосудия, особенно в условиях военного положения.

Кроме того, недостаточный уровень финансирования, в частности оплаты труда работников аппаратов местных судов, создает риски нарушения прав лиц, обращающихся в суд, и снижает доверие к судебной власти, что негативно влияет как на независимость судей, так и на устойчивость судебной системы в целом.

В обращении отмечается, что после внедрения новой системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, предусмотренной Законом № 4282-ІХ, ситуация улучшилась. Однако сохраняется потенциал для дальнейшей работы, направленной на формирование стабильного и достаточного уровня оплаты труда работников аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия.

Отдельное внимание ВСП уделил инициативе Государственной судебной администрации Украины по внедрению дополнительных коэффициентов повышения должностных окладов для работников аппаратов местных общих судов.

В частности, проект постановления предусматривает временное применение дополнительного коэффициента повышения к должностным окладам государственных служащих аппаратов местных общих судов на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены с учетом актуального уровня нагрузки в этих судах, в частности:

в размере 1,2 – при превышении на 20 процентов;

в размере 1,3 – при превышении на 100 процентов;

в размере 1,4 – при превышении на 200 процентов.

Отмечается, что перечень таких местных общих судов ежеквартально будет утверждать ГСА по согласованию с ВСП.

По убеждению Высшего совета правосудия, внедрение положений проекта постановления будет способствовать частичному устранению дисбаланса в оплате труда работников аппаратов местных общих судов и укреплению их кадрового потенциала.

Также в ВСП подчеркнули важность выполнения обязательств в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права, которая предусматривает обеспечение судебной системы надлежащими финансовыми и кадровыми ресурсами.

Высший совет правосудия призвал Кабинет Министров рассмотреть и одобрить предложенный ГСА проект постановления.

