Можливі провокації, теракти і диверсії: СБУ закликає дотримуватися правил безпеки під час Великодня

Служба безпеки закликає українців бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки під час святкування Великодня.

Зазначається, що ворог регулярно намагається дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби продовжують діяти проти України, вдаючись до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів і диверсій.

За даними СБУ, її співробітники системно діють на випередження та запобігають більшості таких злочинів. Зокрема, українська спецслужба регулярно викриває російську агентуру, яка намагається штучно розпалювати конфлікти між представниками різних конфесій і релігійних громад.

Також, контррозвідка викриває спроби ворога вербувати українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі. Основними цілями окупантів залишаються місця масового перебування людей.

У СБУ повідомляють, що співробітники спецслужби та інших правоохоронних органів працюють у посиленому режимі 24/7 і системно протидіють загрозам. Водночас важливою складовою безпеки залишається пильність громадян.

Служба безпеки закликає українців у період Великодня бути особливо уважними під час відвідування масових заходів, не піддаватися на провокації, повідомляти правоохоронцям про підозрілі предмети та осіб, а також про спроби вербування під виглядом «легкого заробітку».

Крім того, громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, за потреби допомагати іншим і дотримуватися комендантської години.

Також нагадують, що цілодобово працює гаряча лінія за номером 1516.

