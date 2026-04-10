Возможные провокации, теракты и диверсии: СБУ призывает соблюдать правила безопасности во время Пасхи

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности во время Пасхи.

Отмечается, что враг регулярно пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины, в частности, накануне и во время больших религиозных праздников. Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом «перемирии», вражеские спецслужбы продолжают действовать против Украины, прибегая к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям.

По данным СБУ, ее сотрудники системно действуют на опережение и предотвращают большинство таких преступлений. В частности, украинская спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру, пытающуюся искусственно разжигать конфликты между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Также контрразведка разоблачает попытки врага вербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре. Основными целями окупантов остаются места массового пребывания людей.

В СБУ сообщают, что сотрудники спецслужбы и других правоохранительных органов работают в усиленном режиме 24/7 и системно противодействуют угрозам. В то же время, важной составляющей безопасности остается бдительность граждан.

Служба безопасности призывает украинцев в период Пасхи быть особенно внимательными во время посещения массовых мероприятий, не поддаваться на провокации, сообщать правоохранителям о подозрительных предметах и ​​лицах, а также о попытках вербовки под видом «легкого заработка».

Кроме того, граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, при необходимости помогать другим и соблюдать комендантские часы.

Также напоминают, что круглые сутки работает горячая линия по номеру 1516.

