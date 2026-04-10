Уряд визначив нові умови перевірки держкомпаній

Кабмін оновив правила комплексного аналізу держпідприємств, обмеживши їх кількість, уточнивши вимоги до міжнародних компаній та запровадивши контроль за виконанням їхніх рекомендацій.

Кабінет Міністрів вніс зміни до розпорядження від 13 листопада 2025 року №1223, яке стосується проведення комплексного аналізу діяльності окремих підприємств державного сектору економіки.

Зокрема, уряд обмежив до дев’яти кількість держпідприємств, на які поширюється такий аналіз. Також уточнено вимоги до профілю міжнародних компаній, які залучаються до його проведення, та визначено перелік сфер, у яких здійснюватиметься відповідна оцінка.

Як зазначив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, встановлено вимоги щодо впровадження рекомендацій, наданих міжнародними аудиторськими та консалтинговими компаніями за результатами оцінки корпоративного управління, а також передбачено перевірку виконання цих рекомендацій.

