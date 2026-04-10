Правительство определило новые условия проверки госкомпаний
Кабинет Министров внес изменения в распоряжение от 13 ноября 2025 г. №1223, которое касается проведения комплексного анализа деятельности отдельных предприятий государственного сектора экономики.
В частности, правительство ограничило до девяти количество госпредприятий, на которые распространяется такой анализ. Также уточнены требования к профилю привлекаемых к его проведению международных компаний и определен перечень сфер, в которых будет осуществляться соответствующая оценка.
Как отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, установлены требования по внедрению рекомендаций, предоставленных международными аудиторскими и консалтинговыми компаниями по результатам оценки корпоративного управления, а также предусмотрена проверка выполнения этих рекомендаций.
