Правительство определило новые условия проверки госкомпаний

Кабмин обновил правила комплексного анализа госпредприятий, ограничив их количество, уточнив требования к международным компаниям и введя контроль за выполнением их рекомендаций.

Кабинет Министров внес изменения в распоряжение от 13 ноября 2025 г. №1223, которое касается проведения комплексного анализа деятельности отдельных предприятий государственного сектора экономики.

В частности, правительство ограничило до девяти количество госпредприятий, на которые распространяется такой анализ. Также уточнены требования к профилю привлекаемых к его проведению международных компаний и определен перечень сфер, в которых будет осуществляться соответствующая оценка.

Как отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, установлены требования по внедрению рекомендаций, предоставленных международными аудиторскими и консалтинговыми компаниями по результатам оценки корпоративного управления, а также предусмотрена проверка выполнения этих рекомендаций.

