Які необхідні документи для оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, що для оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон потрібні:

- посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання, видана особі без громадянства;

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати;

- у разі подання документів законним представником, необхідним є документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

- у разі оформлення посвідчення особі без громадянства, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, - одну кольорову фотокартку розміром 10 x 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303 та МВС;

- у разі, коли до посвідчення вносяться дані про неповнолітніх дітей, додатково подаються:

- свідоцтво про народження дитини;

- посвідка на постійне проживання чи посвідка на тимчасове проживання дитини;

- стосовно дитини віком від 5 до 16 років - дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвідчення і скріплюється печаткою, а друга вноситься до заяви-анкети батька чи матері.

Оригінали документів, крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору, повертаються заявнику, а до заяви-анкети додаються їх копії.

