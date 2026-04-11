Какие документы необходимы для оформления удостоверения лица без гражданства для выезда за границу

Оригиналы документов возвращаются заявителю, а к заявлению-анкете добавляются их копии.

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, что для оформления удостоверения лица без гражданства для выезда за границу необходимы:

вид на постоянное проживание или вид на временное проживание, выданный лицу без гражданства;

документы, подтверждающие оплату административного сбора, или документ об освобождении от его уплаты;

в случае подачи документов законным представителем — документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий его полномочия;

в случае оформления удостоверения лицу без гражданства, не достигшему 12-летнего возраста, или лицу, которое не может самостоятельно передвигаться в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей (что подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке), — одна цветная фотография размером 10×15 см для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования. Фотография должна соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO) Doc 9303 и МВД;

в случае внесения в удостоверение данных о несовершеннолетних детях дополнительно подаются:

свидетельство о рождении ребенка;

вид на постоянное проживание или вид на временное проживание ребенка;

в отношении ребенка в возрасте от 5 до 16 лет — две фотографии размером 3,5×4,5 см, одна из которых вклеивается в удостоверение и заверяется печатью, а вторая вносится в заявление-анкету отца или матери.

Оригиналы документов, кроме документов, подтверждающих оплату административного сбора, возвращаются заявителю, а к заявлению-анкете прилагаются их копии.

